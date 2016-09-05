По Белогорску уже второй день бродит дикий медведь, люди в ужасе

В Белогорске уже второй день по улицам разгуливает дикий медведь, вес которого составляет около 300 кг, а рост - два метра.

Жители города, расположенного в Амурской области, пребывают в состоянии ужаса из-за того, что хищник свободно ходит по улицам. Специалист местного охотничьего сообщества и спасатели выехали на место инцидента, однако обнаружить медведя не смогли, передает РИА "Новости".

Уточняется, что в Белогорске нет специалистов, которые могли бы отлавливать и вывозить диких животных в места их обитания, вследствие чего было принято решение обратиться за помощью к специалистам.

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