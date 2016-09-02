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//Общество

В Петербурге отметят 75-летие Сергея Довлатова

2 сентября 2016, 09:23 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

В Петербурге отметят 75-летие Сергея Довлатова
ru.sputnik-news.ee

3 сентября 2016 года Сергею Довлатову исполнилось бы 75 лет. Очень питерский образ: одиночка, как всякий талант, в постоянном поиске темы, в попытке своим ремеслом изменить хотя бы немного окружающий социум, показать его внутреннюю трагедию, несоответствие слов и дел, совершаемых в том перевернутом мире, в котором он не мог издаваться, а значит и жить.

Он не мог в трезвом состоянии смотреть на этот мир. Довлатову в этой душной атмосфере было жалко людей, независимо от того, что многие заблуждались, многого не знали, а большинство и не хотело знать.

Как всегда, по полной в России доставалось творческой интеллигенции. Она знала и любила Довлатова, сочувствовала, пила вместе с ним в «Сайгоне» (бывший ресторан «Москва» на углу Невского и Владимирского проспектов).

Многие из них понимали, какого уровня художника теряет нация, и он уехал из страны, а там не смог выдержать своего бессилия, забвения, ненужности в той американской богеме, не мог простить, что родная земля его не приняла как творческую личность.

Только через многие годы власти решили издать его работы, а сейчас отметить круглую дату, пошуметь, попеть, потанцевать на улице Рубинштейна, где с 1944 по 1975 годы жил писатель.

В завершение этого фарса хотят открыть временный памятник, а постоянный Сергей Довлатов пока не заслужил.

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