Российские туристы привезли из Доминиканы вирус Зика

Российские медики зафиксировали восьмой случай заболевания вирусом Зика в РФ.

По данным, которыми располагает Роспотребнадзор, опасную болезнь привезли на родину супруги, отдыхавшие в Доминиканской республике. Пациенты прошли курс лечения, в настоящее время они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из медучреждения.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что в Соединенных Штатах Америки был зарегистрирован первый случай передачи вируса Зика половым путем. Недугом свою партнершу «наградил» мужчина, в этом году побывавший в той же Доминикане. Заболевшая женщина была доставлена в больницу с очень высокой температурой.

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