Секретарша из Воронежа получила в наследство $1 млн от американского любовника

Мексиканские страсти разразились после смерти бизнесмена Майкла Эрея. Из четырех человек, упомянутых в его завещании, в живых осталась только подруга американца – Марина Рыжкова, получившая в наследство $1 млн.

Обычная студенческая образовательная программа, по которой девушка из Воронежа, поехала в США стала для неё судьбоносной, сообщает Life.ru. По прибытии в Америку не девушка не захотела возвращаться обратно и устроилась на работу секретаршей Майкла Эрея. По её словам, он был увлечен её, приглашал на ужины. А девушка поняла, что в них с 59-летним бизнесменом схожи взгляды на жизнь. Но идиллия была нарушена болезнью и скорой смертью миллионера, который большую часть наследства отписал жительнице Воронежа.

Часть финансов переходили сестре Майкла Эрея, его дочери и близкой подруге. Но тела этих девушек были найдены спустя некоторое время с огнестрельными ранениями. По-видимому, к смерти их привел конфликт из-за завещания.

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