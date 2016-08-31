На Урале бизнесменов возмутил призыв не дарить учителям цветов
31 августа 2016, 21:26 [ «АН-онлайн» ]
Недовольство бизнесменов, занимающихся цветочным бизнесом, вызвала акция, объявленная администрацией Екатеринбурга, которая призвала не покупать цветы учителям, а отдать деньги на благотворительность.
Горячие обсуждения вызвала акция «Помощь вместо цветов», которую инициировала администрация города в Екатеринбурге. Ежегодно огромные суммы тратятся на покупку цветочных композиций, которые потом неизменно увядают.
Власти предложили потратить эти деньги на благотворительные взносы, в частности на поддержку хосписа. Но представители цветочного бизнеса без одобрения отнеслись к инициативе, заявив, что о них совершенно не подумали. Падение продаж неизменно повлечет за собой снижение прибыли.
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