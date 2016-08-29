Российский бизнесмен сносит поместье, купленное у Дональда Трампа

Поместье в городе Палм-Бич (штат Флорида), которое было приобретено в 2008 году компанией, связанной с российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым, у Дональда Трампа за $95 млн, пошло под снос.

Речь идет о территории в 2,4 га в в округе Палм-Бич. Она включает особняк площадью почти 19 тыс. кв. м, бассейн, теннисный корт и еще ряд строений.

Согласно документам о планировании, владелец собственности намерен разделить его на три части и продать, сообщает The New York Times.

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