ГИБДД прокомментировала штрафы за тень и блики

По поводу несправедливых штрафов за тень и блики на асфальте высказались представители ГИБДД. По их словам, такие ситуации являются единичным и непременно разбираются подробно и индивидуально.

В случае, если человек не согласен со штрафом, он может обратиться в ГИБДД с жалобой, которая будет обязательно рассмотрена. Именно такой путь остается водителю Дмитрию Вороне, который был оштрафован за то, что камера видеонаблюдения зафиксировала блики от фар на обочине. Этот случай, как заверили в ГИБДД, буде рассмотрен в ближайшее время, сообщает lenta.ru. Ранее в качестве нарушения было зафиксировано пересечения сплошной линии тенью от автомобиля.