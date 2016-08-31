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Регионы обиделись на список загрязненных городов

31 августа 2016, 16:31 [ «АН-онлайн» ]

Регионы обиделись на список загрязненных городов
фото: globallookpress.com

Предвзятым сочли власти Екатеринбурга, Читы и Челябинской области заявление министра природных ресурсов Сергея Донского о внесении их городов в список наиболее экологически загрязненных в России.

По мнению мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, данные Донского значительно устарели. Металлургического производства в городе практически нет, зато загазованность из-за первенства в России по количеству машин очень велика. Ежегодно автомобили выбрасывают в атмосферу Екатеринбурга 188,5 тысяч тонн выхлопных газов, поэтому власти поддерживают троллейбусы и трамваи. Тем не менее, дышать в городе стало легче, чем во времена активной работы местной тяжелой промышленности. Выбросы в атмосферу Приуралья сократились до 15%

В Забайкальском крае гораздо острее стоит проблема «неимоверного количества промышленных отходов», скопившихся с советских времен. Поскольку бюджет края дотационный, с финансированием экологических программ дело обстоит плохо. А вот власти Челябинской области признали правоту Донского. У них разработана система детального мониторинга выбросов, которая начнет работать с нового года, а пока на федеральном уровне рассматривается инициатива региона о распределении квот на загрязнения воздуха между предприятиями пропорционально их мощности.

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