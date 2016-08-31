Накопительная часть пенсий вновь заморожена

В среду, 31 августа, российский вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец сообщила, что правительство страны приняло решение вновь заморозить накопительную часть пенсий - на один год.

Голодец заявила, что в настоящий момент не запланирован трансферт на накопительную часть пенсий. Как сообщает RNS, предельные лимиты уже доведены, однако трансферта в Пенсионный фонд нет. Вице-премьер по социальным вопросам заметила, что данный факт означает заморозку пенсионных накоплений сроком на год.

Напомним, ранее стало известно, что Минфин не вносил корректировки в проект бюджета Пенсионного фонда России, который предусматривает заморозку взносов на накопительную пенсию сроком на три года.

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