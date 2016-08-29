Свердловский губернатор поздравил пенсионеров области

Одна из основных задач региональных властей – обеспечить людям старшего поколения достойные условия жизни, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на торжественном мероприятии, посвященном Дню пенсионера. Праздник стал стартом традиционного месячника добрых дел, который завершится 1 октября, когда Россия отметит День пожилого человека. Участие в мероприятии приняли более трех с половиной тысяч человек, сообщает департамент информационной политики губернатора.



«В минувшем году в рамках месячника прошло более двух с половиной тысяч различных мероприятий во всех городах и селах области, в которых приняли участие сотни тысяч человек. В этом году мы проведем этот месячник так же широко и масштабно, дойдем до каждого пенсионера, поможем пожилым людям решить их насущные проблемы. Мы строим свою социальную политику, исходя из того, что пожилые люди, пенсионеры, ветераны – это богатство Свердловской области, наше интеллектуальное достояние, средоточие мудрости, опыта, гражданской ответственности. Мы стремимся создать для уральских пенсионеров и ветеранов все условия для достойной жизни, активного долголетия, широкого участия в общественной жизни области. В регионе уже пять лет действует программа «Старшее поколение», направленная на повышение качества жизни ветеранов, обеспечение качественного социального и медицинского обслуживания», – отметил глава региона Евгений Куйвашев.



Праздник День пенсионера установлен указом губернатора Свердловской области и в этом году отмечается уже в четвертый раз. Кроме того, в регионе утвержден план мероприятий, включенных в месячник, посвященный Дню пенсионера. В течение месяца на различных площадках для пенсионеров будут традиционно проведены различные социальные акции, культурно-развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, мастер-классы.

В ходе праздничного мероприятия состоялась церемония награждения знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении». Почетной награды удостоились трое уральцев. Одна из них – председатель первичной ветеранской организации Ницинской территориальной администрации общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования Валентина Щапова. Свердловчанка на протяжении многих лет занимается общественной работой. В деятельности ветеранской организации, возглавляемой Валентиной Щаповой, пристальное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Кроме того, по инициативе Валентины Щаповой в селе Ницинском создан сельский мемориал славы погибшим и умершим участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Также с непосредственным участием Валентины Щаповой была выпущена «Книга памяти», посвященная воинам односельчанам и труженикам тыла.



Наград удостоились и те, кто создал крепкую семью, – знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» были отмечены три уральских семьи. Так, Антонида и Александр Шмелевы познакомились на танцевальном вечере во время мероприятия «Весна-УПИ» и прожили вместе уже более 50 лет, воспитав двух детей. Сегодня глава семьи продолжает работать на заводе «Росэнерготранс», а его супруга, проработав медицинской сестрой в районной детской поликлинике, сейчас находится на заслуженном отдыхе и ведет активный образ жизни, выращивая урожай на садовом участке.

«Люди старшего поколения внесли огромный вклад в экономику нашего региона, создав фундамент его развития. И многие пенсионеры сегодня, используя свой богатый жизненный и производственный опыт, продолжают работать на благо Свердловской области. Отмечу, что у нас выстроена отлаженная система взаимодействия между властью и ветеранскими организациями, благодаря чему принято много нужных и важных законов. И в этот день хочется пожелать всем людям старшего поколения праздничного настроения и, конечно, здоровья», – сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.



Отметим, что Свердловская область, первая в России, установила региональный праздник – День пенсионера. В 2015 году в мероприятиях месячника, посвященного празднику, приняли участие около 300 тысяч свердловчан.