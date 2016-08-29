Подростки жестоко избили сверстницу за порноролики
29 августа 2016, 12:57 [ «АН-онлайн» ]
В Кирове избили школьницу за порноролики. Такая новость появилась в местных СМИ 25 августа.
Следственные органы сообщили, что по факту избиения несовершеннолетней проводится проверка. Причем к ее проведению привлечены самые опытные сотрудники СУ СКа, а также УМВД России.
По предварительным данным, в интернете есть запись, выложенная неустановленными лицами, на которой видно, как около здания школы-интернат города Кирова несовершеннолетняя избивает сверстницу. «По данному факту следственным управлением незамедлительно инициировано проведение доследственной проверки, с целью установления личностей подростков, а также всех обстоятельств произошедшего», говорится в пресс-релизе ведомства.
По неофициальной информации, видео выложила обидчица 16-летней Анны П. По некоторым данным, потерпевшая занималась монтажом порнороликов, в которые вместо голов актеров вставляла головы своих ровесников и их родителей. Видео девушка разослала своим знакомым. За это ее и побили. У потерпевшей после драки на теле осталось несколько синяков и ссадин. Однако девочка отказывается проходить медицинское освидетельствование.
В том что действительно произошло, предстоит разобраться следствию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
по сообщению портала "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 26.08.16