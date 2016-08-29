Эксперты не прогнозируют роста потока туристов в Турцию

Снятие запрета на чартерные рейсы в Турцию не повлечет за собой увеличения туристического потока в эту страну. Об этом сообщили специалисты, отметив при этом, что туристы обычно выбирают Турцию для летнего отдыха, поэтому зимой ожидается очень малое количество рейсов в этом направлении.

Эксперты добавили, что Анталия и Стамбул уступили лидирующие позиции Тель-Авиву в списке популярных курортов дальнего зарубежья.

Напомним, что 28 августа было подписано постановление о возобновлении чартерного авиасообщения между РФ и Турцией. Первый чартерный рейс запланирован на 2 сентября.

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