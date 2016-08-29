Названа дата отправления первого чартера в Турцию

Чартерные рейсы в Анталью полетят уже 2 сентября - российская компания "Интурист" первой отправит самолет в Турцию после снятия запрета.

Об этом сообщает сайт туроператора.

Известно, что минимальная стоимость путевки в Турцию на шесть дней на одного человека - 24 тысячи 498 рублей. В эту сумму входит любимая российскими туристами система "все включено" и размещение в трехзвездочном отеле.

Как сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР), полеты будут выполняться пять раз в неделю на лайнерах Turkish Airlines до конца октября.

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