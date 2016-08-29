ФХР поздравила Александра Овечкина с женитьбой

ФХР поздравила нападающего "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александра Овечкина с женитьбой. Ранее форвард выложил фото в социальных сетях с обручальными кольцами. Снимок он подписал: "Это счастье".

Нападающему сборной России пожелали, что этот важный шаг принес ему сплошную радость и чтобы Александр Овечкин стал счастливым мужем.

Ранее сообщалось, что интернет взбудоражила новость о том, что 30-летний нападающий российской сборной по хоккею и американского клуба Александр Овечкин женился на 22-летней Анастасии Шубской, дочери актрисы и режиссёра Веры Глаголевой.

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