Такси Uber объявило неделю 50% скидок

Напомним, что не так давно в Челябинске появилось новое мобильное приложение по вызову такси Uber. В ближайшую неделю демократичные цены на поездку по Челябинску будут сокращены еще в два раза! Так, если вам нужно доехать от ЧелГУ до ТК «Мегаполис», то приготовьте всего 45 рублей. А от ЖД вокзала до ТК «Виктория» поездка обойдется в 70 рублей.

Отметим, что 50% скидкой можно воспользоваться всего 10 раз по промокоду 50chelyabinsk Скачать приложение по вызову такси в Челябинске Uber можно в Appstore, Google Play или Windows Phone.