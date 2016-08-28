Похоже, что «фермерская правда» до Москвы так и не доедет: в Краснодарском крае и Ростовской области арестовали десять участников тракторного марша. Они хотели доехать до Москвы и рассказать о своих проблемах.

Глава Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин рассказал об аресте активистов-фермеров журналистам. По решению суда города Усть-Лабинск (Краснодарский край) на 10 суток арестован организатор тракторного марша Алексей Волченко. Фермера обвиняют в проведении несанкционированного митинга, - эту же статью инкриминируют и всем остальным задержанным.

Волченко объясняет, что так называемый «несанкционированный митинг» проводился на полевом стане, то есть частной территории и собрались там исключительно фермеры, так что ни о каком «массовом мероприятии» речь идти не может. Правоохранители обещают во всем разобраться. Фермеры намерены все же доехать до Москвы, - как только выйдут на свободу.