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По решению Путина своих должностей лишились восемь высокопоставленных чиновников

26 августа 2016, 17:26 [ «АН-онлайн» ]

По решению Путина своих должностей лишились восемь высокопоставленных чиновников
Фото: АН

Кадровые перестановки коснулись Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственного комитета и Министерства внутренних дел.

Согласно указу Владимира Путина, с занимаемых должностей оказались сняты сразу восемь высокопоставленных должностных лиц, занимающих посты в силовых ведомствах разных регионов страны.

Своих постов лишились генерал-майоры полиции Вячеслав Андреев и Алексей Лаушкин, генерал-майоры внутренней службы Петр Иванов, генерал-лейтенанты полиции Вадим Антонов и Василий Быкадоров. Кроме того, були уволены генерал-майоры юстиции Александр Тисковский, Дмитрий Шершаков и Виталий Фролов.

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