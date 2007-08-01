Вера Алентова получила президентскую награду

НА ДНЯХ президент подписал указ о награждении народной любимицы актрисы Веры Алентовой за заслуги в области культуры и искусства орденом Почета. Кстати, это не первая регалия актрисы. Несколько лет назад артистка Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Вера Алентова стала кавалером ордена Дружбы.