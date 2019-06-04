Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой

Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой. Артист не в восторге от того, что творится на могиле Юлии. Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева: «Нельзя допустить, чтобы дочь певицы втянули в войну!»

Панайотов признался, что пребывает в растерянности. Он никак не ожидал, что уход Юлии Началовой из жизни приведет к подобным вещам. Хотя и добавляет: сама певица отнеслась бы к этому с иронией.

Одни утверждают, что стоящий там крест стал мироточить, другие говорят о целебных свойствах земли с ее участка: "Если бы Юля знала о том, что сейчас происходит, она бы просто поржала", - считает певец.

В интервью изданию "Собеседник" артист призвал фанатов и журналистов оставить в покое Юлию и продолжать молиться о ее душе, чтобы в сердцах людей остались о ней только самые светлые воспоминания.