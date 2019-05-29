СМИ: на могиле Юлии Началовой стал мироточить крест

Сотрудники Троекуровского кладбища, на котором расположена могила Юлии Началовой, скончавшейся около двух месяцев назад, рассказали, что дубовый крест на могиле певицы замироточил.

Об этом сегодня сообщает интернет-портал издания Дни.ру. Поклонники артистки, которые продолжают посещать могилу, восприняли данную новость очень серьезно, предложив причислить Юлию к лику святых.

Скептики между тем придерживаются мнения, что мироточение креста - всего лишь смола, выступившая на дереве под жаркими лучами почти уже летнего солнца, призывая оставить попытки канонизировать певицу.

На данную информацию также отреагировала пресс-секретарь покойницы Анна Исаева. Она заявила, что журналисты уже замучили ее подобными вопросами, однако подчеркнула, что Началова была обычным человеком.

Между тем, фанаты Юлии буквально стоят в очереди к месту ее последнего пристанища с тем, чтобы "зарядить" на могиле артистки воду и косметику, утверждая, что после этого происходят чудесные исцеления.