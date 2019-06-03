Брежневу отругали за видео с крыши

Вера Брежнева разместила в социальной сети видео, где она сидит на перилах на крыше одной из киевских высоток. Однако, не все подписчики оценили подобное геройство певицы.

«Когда ты вырос на 14-м этаже, тебе не страшна высота!» - подписала видео Брежнева. Также она отметила, что с крыши открывается отличный вид на Киев, однако не видно НСК Олимпийский, куда певица очень хотела попасть на концерт.

В комментариях многие люди выразили беспокойство в связи с таким смелым поведением артистки. Также Брежневу упрекнули в том, что она, как публичная личность, может таким образом подать плохой пример.

«Еще немного откинуться назад – и все! Не смешно на самом деле, публичная личность. Сейчас пойдут повторять за вами», - указали певице в комментариях.