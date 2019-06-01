Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской, его бывшая возлюбленная ждет ребенка?

Певец Прохор Шаляпин и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в конце мая вновь засветились в телевизионном шоу. До Виталины у Прохора был роман с Татьяной Гудзевой из Ижевска. И вот эта дама рассказала на весь свет, что певец изменяет Виталине, а она ждет от него ребенка.

Однажды Татьяна обманула Прохора по поводу своего возраста. Но, по ее словам, она не обманывала, просто Шаляпин и не спрашивал ее, сколько ей лет, и не просил предъявить паспорт.

Татьяна Гудзева на шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" заявила, что у Прохора к Виталине деловой интерес, а любит он ее. По словам беременной Татьяны, Прохор и Виталина демонстрируют свою любовь только перед камерой, а на самом деле у них взаимовыгодные отношения.

Одним из экспертов на шоу была врач-акушер. Доктор развеяла сомнения Виталины. Пианистка была уверены в том, что Татьяна обманывает, демонстрируя беременный живот. Врач провела пальпацию и убедилась - живот у Гудзевой настоящий.

На шоу присутствовала мама Татьяны. Она напомнила Прохору, как он приезжал к ним в Чебоксары. Прохор заерзал на стуле и так нервно теребил нос, что эксперт Сабина Пантус испугалась, как бы он его себе не оторвал. Виталина убеждена, что Прохор не мог ей изменить.

Как отнесется Виталина к тому, что Прохор, возможно, скоро станет отцом?