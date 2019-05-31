«Богиня на пляже», — оценили поклонники актрису Аглаю Тарасову
31 мая 2019, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Аглая Тарасова, получившая популярность после фильмов «Интерны» и «Лёд», впечатлила своих поклонников, опубликовав пляжные фото. 25-летняя артистка проводит отпуск на Мальдивах.
И если обычно она не стремится выкладывать свои фотографии в сети, то на отдыхе расслабилась.
«Богиня на пляже», — оценили поклонники актрису Аглаю Тарасову. Девушка сфотографировалась и на пляже в разных купальниках, и в шортиках, и топике, модного в этом сезоне желтого цвета, на берегу океана. Подписчики обратили внимание на стройные фигуру и ноги девушки.
«Какие ноги длиннющие и талия! Просто супермодель», «Невероятно красивая. Хорошего отдыха!»
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