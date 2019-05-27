Сын Дэвида Бекхэма в Каннах устроил потасовку со своей девушкой

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм 20-летний Бруклин в Каннах серьёзно поссорился со своей 22-летней возлюбленной. Конфликт дошёл до того, что молодые люди устроили в отеле потасовку.

Бруклин Бекхэм и Ханна Кросс вместе посетили премьеру фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», которая прошла в Каннах, передаёт Мир24. Однако, после заселения в отель между влюбленными вспыхнула ссора. Заказанное шампанское только усугубило ситуацию: после громких споров девушка ударила своего возлюбленного по лицу. Бруклин не сдержался и ответил своей спутнице. Разнимать бурную ссору пришлось секьюрити отеля.