Яна Рудковская рассказала про роман с Биланом

Продюсер Яна Рудковская призналась, что у неё был роман с известным певцом Дмитрием Биланом. По её словам, это было 15 лет назад, тогда ей очень нравился певец.

"С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я не знаю. Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Серьезно. Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает", - передаёт слова продюсера радиостанция "Love Radio"

Знаменитость отметила, что артист очень талантливый, красивый и хорошо зарабатывает. Рудковсковая пояснила, что фигурист Евгений Плющенко совершенно спокойно относится к прошлым романам супруги.

"Он меня любит, я его люблю, поэтому все хорошо. Я вообще 12 лет живу с приличным человеком, с легендой мирового спорта", - поделилась она.

Продюсер рассказала, что сейчас они с Димой Биланом не только коллеги, но и хорошие друзья и, возможно, именно он отправится в следующем году на Евровидение, во всяком случае он готов.