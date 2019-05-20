Муж Леры Кудрявцевой опубликовал фото маленькой дочки

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию маленькой дочки. Поклонники пришли в восторг, увидев белокурую девочку в нарядном платье.

Лера старается никому не показывать дочь, а вот хоккеист Игорь Макаров менее суеверен. На новом фото можно рассмотреть волосы и даже черты лица маленькой Маши. Многие отметили, что девочка растет настоящей красавицей – у нее светлые волосы и темные длинные ресницы.