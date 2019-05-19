Ольга Бузова купила квартиру за 60 миллионов рублей, сообщают инсайдеры

Ольга Бузова практически в каждом интервью рассказывает, что живет на съемной квартире. И, хотя всех своих родственников она обеспечила недвижимостью, и даже подарила квартиру своему директору, своего жилья у нее нет.

И вот инсайдеры сообщили, что Оля все же обзавелась квартирой в 140 квадратных метров стоимостью 60 миллионов рублей. «Работаю в компании, Бузова оформляла сделку у нас 27 марта, покупала по переуступке в ЖК «Сетунь», - цитирует источник telegram-канал «Светские хроники».

Если все это правда, то можно позравить Ольгу с покупкой собственного жилья и предстоящими хлопотами, связанными с ремонтом, а также добавить, что в этом доме ранее жил музыкальный продюсер Александр Толмацкий.