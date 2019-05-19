Ким Кардашьян опубликовала фото новорожденного сына и обнародовала его необычное имя

Светская львица, супруга рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян опубликовала первую фотографию новорожденного сына. Кроме того, многодетная мать обнародовала необычное имя, которое было решено дать малышу.

Фото младенца в кроватке можно увидеть на скриншоте переписки. Ким призналась, что с появлением четвертого ребенка ее семья обрела все, что ей было необходимо. Кардашьян также отметила, что мальчика назвали Псалм.

Отметим, что трое старших детей Ким и Канье тоже носят необычные имена: Норт (Север), Сэйнт (Святой) и Чикаго.

Известно, что Псалм появился на свет при помощи суррогатной матери, поскольку Ким Кардашьян имеет проблемы со здоровьем, а беременность может представлять угрозу для ее жизни.