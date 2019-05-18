250 миллионов за имя Егора Крида. Кто же сделал столь щедрый подарок певцу?

Стало известно, кто именно помог рэперу Егору Криду сохранить свое сценическое имя, да и лицо после ухода от BlackStar. Лейбл сразу заявил, что что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.

Исполнителя, как всегда выручили связи и богатые друзья, а именно супруги Ротенберги – Борис и Карина. Как пишет, telegram-канал «Только никому» девушка очень любит тусить со звёздами, делать селфи и поэтому уговорила мужа выкупить проект «Крид» со всеми правами. Отставная звезда BlackStar обошлась в 250 млн рублей, и это очень щедрый подарок для музыканта. С другой стороны, это сущие пустяки для 62-летниго миллиардера, который в прошлогоднем рейтинге Forbes он занял 83-ю позицию благодаря состоянию, оцененному в 1,2 миллиарда долларов.

Кроме того, Иосиф Пригожин, тоже друг Ротенбергов, взялся помогать с продюсированием исполнителю. Как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей, ну или оного, но очень богатого. Вот только, как известно, так где начинается бизнес, дружбе конец.