Первый канал объявил о спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

На «Первом канале» отменили результаты финала шестого сезона музыкального конкурса «Голос. Дети» и заявили, что победитель будет определён во время показа спецвыпуска в конце мая.

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На телеканале отметили, что такой ситуации за всю историю российской версии популярного шоу еще не было ни разу, передаёт РИА Новости. Руководство «Первого» пообещало, что будет сделано всё возможное, чтобы подобных эксцессов больше не повторялось.

«Мы пригласили для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса. Поскольку итоги от 26 апреля аннулированы, это означает, что вопрос о победителе на данный момент остается открытым. И специальный выпуск поставит долгожданную точку в этом сезоне», - рассказали в пресс-службе телеканала.

"Голос. Дети" в гнилом болоте "Первого"