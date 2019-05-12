Мила Йовович оценила концерт Билана из фан-зоны

Голливудская актриса Мила Йовович посетила концерт Димы Билана и даже подпевала песням из фан-зоны. Актриса и российский певец познакомились после концерта, где Йовович очаровала музыканта своим открытым и лёгким характером.

Мила Йовович пришла на концерт Билана в Лос-Анджелесе. Звезда вовсю веселилась в процессе выступления, а после Билан пригласил её за кулисы, где и состоялось знакомство двух знаменитостей.

«Мила – ты не просто легенда, ты потрясающий человек с необыкновенной легкостью и мощной энергетикой. Люблю тебя! Спасибо, что была со мной в этот незабываемый вечер!» - написал певец в соцсети.