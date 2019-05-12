Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.

Новый закон американского штата гласит, что женщине запрещено делать аборт, если у плода уже можно зафиксировать сердцебиение, передаёт «Московский комсомолец». Актриса в соцсети написала, что женские «репродуктивные права уничтожают». Она высказала мнение, что женщины не должны выполнять свои естественные репродуктивные функции, пока им не дозволено распоряжаться своим телом по собственному разумению.