Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
12 мая 2019, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Новый закон американского штата гласит, что женщине запрещено делать аборт, если у плода уже можно зафиксировать сердцебиение, передаёт «Московский комсомолец». Актриса в соцсети написала, что женские «репродуктивные права уничтожают». Она высказала мнение, что женщины не должны выполнять свои естественные репродуктивные функции, пока им не дозволено распоряжаться своим телом по собственному разумению.