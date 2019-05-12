Дочь певца Александра Серова Мишель вышла замуж, папа еще не рассказал о свадьбе

Дочь певца Александра Серова 26-летняя Мишель Серова тайно вышла замуж. Пока не рассказал о свадьбе любимой дочери и сам артист. О том, что девушке сделали предложение, стало известно минувшей осенью. Известно, что свадьба красавицы-дочери Серова прошла в Барвихе 11 мая.

Но Мишель не раскрывает имя любимого мужчины. Мишель Серова не только красавица, но умница. Девушка закончила престижный вуз МГИМО. А у нее еще есть талант, передавшийся от папы - она прекрасно поет. Сейчас дочь Серова учится в РАМ имени Гнесиных.