«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег», однокурсники о жене Константина Эрнста

О молодой жене Константина Эрнста говорят много, а после ее роли в сериале Константина Богомолова «Содержанки» игру Софьи Эрнст не обсудил только ленивый. Шутка ли – девушка из богатой семьи, да еще и жена продюсере Первого канала захотела стать актрисой и вот тебе – пожалуйста, и роль уже наготове.

Софья родилась в семье петербургского банкира Павла Заики, и с детства привыкла к роскоши: училась в частной школе, занималась танцами, фехтованием. После окончания экономического вуза отправилась покорять Москву, а пять лет назад решила, что хочет стать актрисой и поступила в школу-студию МХАТ.

Однокурсники вспоминают, что при одном взгляде на девушку было понятно - она из обеспеченной семьи, но высокомерной она никогда не была. Занималась старательно, все замечания записывала в блокнот и относилась ко всем добродушно. «Когда мы скидывались по 200–300 рублей на очередную встречу, Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех. При этом питалась с нами в мхатовской столовой, а не в ресторанах в Камергерском переулке. Пыталась адаптироваться к студенческой жизни и даже ела доширак», — цитирует ее студенческих друзей «Собеседник».

Ничего такого в том, что актриса пользуется и своими богатыми родственниками, и связями известного мужа, ее коллеги не видят. Каждый на ее месте воспользовался бы шансом. «Если бы у меня были возможности и родственники, которые могут помочь в профессии, я бы не отказался. Соня же не одна такая, есть еще более бездарные актеры и актрисы», — говорит ее однокурсник. Ключевое слово – еще более бездарный, но не стоит заострять на этом внимание.

Помимо «Содержанок» за пять лет ей удалось сыграть несколько ролей, например, в сериале «Таинственная страсть», она принимала участие в постановке Ренаты Литвиновой «Северный ветер» и Константина Богомолова «Три сестры».

«Ну конечно актриса, пока муж Эрнст... А на фоне Чиповской вообще суперзвезда», «В "Содержанках" самая лучшая женская роль, и актриса», «Пожалуйста, не снимайся больше нигде, не ломай нам психику!», «Не играйте в кино и театре больше никогда, умоляю Вас. Ваш брак с Эрнстом не дает Вам такого права. Вы очень испортили сериал «Содержанки» своей игрой. Я не со зла пишу, не обижайтесь, просто у Вас нет таланта», «Актриса-красивая, интеллигентная, ни на кого не похожая, яркая индивидуальность», - вот такие полярные мнения пишут в комментариях пользователи.