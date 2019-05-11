МакSим могут выписать из больницы уже через неделю

Российскую певицу МакSим собираются уже через неделю выписать из больницы. По словам директора певицы Маргариты Соколовой, с каждый днём самочувствие знаменитости улучшается.

"Самочувствие с каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки, думаю, что через неделю-полторы", - сообщила представительница МакSим РИА Новости.

Напомним, что в конце апреля МакSим попала в серьёзное ДТП за границей, когда ехала на такси по дороге в аэропорт. Во время движения по мокрой трассе водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. В результате чего певица получила множество травм и была отправлена в московскую больницу.