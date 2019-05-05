Стас Михайлов помолодел и примерил на себя "образ рэпера"
5 мая 2019, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский певец Стас Михайлов пристал перед аудиторией в новом образе". Подписчики активно обсуждают смену имиджа артиста и даже выстраивают догадки, что скоро он может "зачитать" рэп.
Последнее время поклонники отмечают, что Стас Михайлов помолодел, у него подтянутый овал лица, исчезли морщины. Также они заметили, что певец всё чаще появляется на публике в спортивном стиле: безразмерные балахоны, свитшоты, рэперские кепки.
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Новый образ знаменитости всё больше поражает пользователей и вызывает бурю эмоций:
"Так молодо выглядите, вам очень идет"
"Видна рука мастера, видимо хорошего специалиста выбрали"
"Пластику делали"
Сейчас артист находится отдыхе в Монако с семьёй и радует поклонников новыми снимками.
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