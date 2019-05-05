Известный российский певец Стас Михайлов пристал перед аудиторией в новом образе". Подписчики активно обсуждают смену имиджа артиста и даже выстраивают догадки, что скоро он может "зачитать" рэп.

Последнее время поклонники отмечают, что Стас Михайлов помолодел, у него подтянутый овал лица, исчезли морщины. Также они заметили, что певец всё чаще появляется на публике в спортивном стиле: безразмерные балахоны, свитшоты, рэперские кепки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)29 Мар 2019 в 1:32 PDT

Новый образ знаменитости всё больше поражает пользователей и вызывает бурю эмоций:

"Так молодо выглядите, вам очень идет"

"Видна рука мастера, видимо хорошего специалиста выбрали"

"Пластику делали"

Сейчас артист находится отдыхе в Монако с семьёй и радует поклонников новыми снимками.