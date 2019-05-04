Шоумен и коллега юмориста Дениса Маловичко Роман Третьяков выразил соболезнования близким погибшего и рассказал, какой он был человек. По словам Романа, они познакомились в одном из комедийных шоу на ТНТ и сразу стали хорошими друзьями.

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"Я немного в шоке, честно признаться, у меня до сих не укладывается в голове. Жалко, что настолько добрые и отзывчивые люди почему-то уходят из этого мира гораздо быстрее, чем все остальные. Поскольку я все-таки с Краснодарского края, он - с Майкопа, я его считал земляком. Мы старались друг друга все время поддерживать", - поделился шоумен "Пятому каналу".

Роман Третьяков добавил, что Денис многое сделал для развития Stand Up движения в Краснодарском крае и в Майкопе, в том числе он был отличным преподавателем английского языка и часто шутил про это. По его мнению, это ужасная трагедия для всего города и Stand Up сообщества.

Ранее сообщалось, что 3 мая, на 11-м километре автодороги Белореченск - Нижневеденеевский водитель при обгоне в запрещённом месте выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, в котором находились участники шоу "Stand up". В результате ДТП погибли пять человек, двое пострадали.