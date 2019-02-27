Поклонники едва узнали изменившегося Дмитрия Харатьяна
27 февраля 2019, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский актер Дмитрий Харатьян в последнее время очень изменился. Поклонники едва узнали 59-летнего артиста на одном из недавних снимков, опубликованных в социальной сети Instagram.
На фотографии, которую выложила на своей страничке актриса Анастасия Макеева, можно увидеть, что Дмитрий очень старается "держать марку", однако возраст берет свое. Харатьян по-прежнему является статным и подтянутым мужчиной, но его лицо стремительно стареет.
Многие отметили, что им грустно осознавать, что "гардемарин" не будет вечно молодым, однако подчеркнули, что для своего возраста Дмитрий выглядит прекрасно.