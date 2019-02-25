Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". В настоящий момент пользователи сети активно обсуждают самые неудачные платье звезд для красной дорожки.

Многие сочли, что некоторые актрисы фатально просчитались с выбором стилиста для столь важного мероприятия. Наряды целого ряда артисток привели в ужас поклонников премии.

Многих буквально шокировало платье с вырезом, которое надела Кендалл Дженнер – младшая сестра Ким Кардашьян. Вырезы на ткани зрителям показались просто неприличными. Легендарную актрису Хелен Миррен раскритиковали за ярко-розовый цвет наряда, ее даже прозвали "Барби в возрасте". Похожий оттенок выбрала Сара Полсон, однако людей больше удивил фасон ее платья, который многие назвали "неадекватным". Обладательница премии "Оскар" Эмма Стоун появилась на красной дорожке в платье с "гигантскими нелепыми плечами".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kenny (@kenny__952018)25 Фев 2019 в 12:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paz (@queremospaz)25 Фев 2019 в 12:10 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ❤️SarahP fanp❤️ (@spaulsonqueen)24 Фев 2019 в 11:55 PST