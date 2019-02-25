В сети обсуждают самые неудачные платья звезд на церемонии "Оскар"
25 февраля 2019, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". В настоящий момент пользователи сети активно обсуждают самые неудачные платье звезд для красной дорожки.
Многие сочли, что некоторые актрисы фатально просчитались с выбором стилиста для столь важного мероприятия. Наряды целого ряда артисток привели в ужас поклонников премии.
Многих буквально шокировало платье с вырезом, которое надела Кендалл Дженнер – младшая сестра Ким Кардашьян. Вырезы на ткани зрителям показались просто неприличными. Легендарную актрису Хелен Миррен раскритиковали за ярко-розовый цвет наряда, ее даже прозвали "Барби в возрасте". Похожий оттенок выбрала Сара Полсон, однако людей больше удивил фасон ее платья, который многие назвали "неадекватным". Обладательница премии "Оскар" Эмма Стоун появилась на красной дорожке в платье с "гигантскими нелепыми плечами".
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