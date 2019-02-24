Мать разозливших Украину певиц призналась, что в любом случае любит своих детей

Мать певиц Анны и Марии Опанасюк, занимающая должность вице-премьера Крыма, заявила, что гордится своими детьми вне зависимости от их позиции по поводу государственной принадлежности полуострова.

Дуэт Anna Maria с радостью ждут в Крыму

«Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили — очень открыто и по-честному, так, как они думают, и так, как думают многие в Крыму и на Украине», - рассказала Лариса Опанасюк.

Во время одного из интервью девушки отказались признавать оккупацию Крыма Россией, вследствие чего на сестёр ополчились ведущий и жюри украинского отборочного конкурса на «Евровидение-2019».

Сама вице-премьер полуострова и её муж судья Александр Опанасюк несколько лет находятся в базе печально известного украинского сайта «Миротворец», передаёт РИА Новости.