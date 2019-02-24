Футболист Андрей Аршавин заявил, что давно ждал от журналистов вопроса про то, что он якобы угрожает своей жене Алисе Казьминой. Об этом ранее сообщил адвокат женщины Александр Добровинский.

Уточнялось, что спортсмен якобы отобрал у Алисы автомобиль, а потом потребовал у нее один миллион евро и угрожал ей расправой, если она откажется выплатить эту сумму.

Накануне один из журналистов задал Андрею Аршавину вопрос о его личной жизни. Футболист заявил, что не намерен давать комментарии по этому поводу, передает Sports24.

Напомним, первое заседание по делу о разводе Аршавина с супругой состоится уже 26 февраля.