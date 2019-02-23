Украинский артист Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, отреагировал на полемику вокруг национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2019".

Как ранее сообщали АН, финалистками отбора от Украины стали участницы дуэта "Anna Maria" Анна и Мария Опанасюк, которые оказались в центре скандала, признав Крым российской территорией.

Одна из сестер, отвечая на соответствующий вопрос, добавила, что Украина сама потеряла Крым. Позднее участниц коллектива раскритиковали за подобное мнение о принадлежности полуострова.

Данилко заметил, что часто украинцам хочется просто "поляпать" языком: "Я всегда могу ответить за свою оценку. Есть определенный набор качеств, на который я ориентируюсь", - сказал артист.