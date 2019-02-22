На Украине разгорается очередной музыкально-политический скандал: финалистки отборочного конкурса для «Евровидения» сестры Анна и Мария Опанасюк отказались заявлять, что «Крым – це Украина».

Популярному дуэту «Анна-Мария» в ходе телевизионного интервью задали традиционный провокационный вопрос о принадлежности Крыма. Сначала девушки, выросшие в Крыму, а ныне проживающие в Киеве, попытались отшутиться, сказав, что полуостров принадлежит им, сестрам Опанасюк, так как является их домом и любимым местом на свете.

Однако ведущий стал настаивать, чтобы девушки высказались более определенно: «Крым – это Украина или Россия?», - задал он уточняющий вопрос. «Мы не будем говорить те фразы, которые вы хотите от нас услышать. Многие политики говорят, что Крым – наш. И мы можем бесконечно повторять, что Крым – наш, но едем туда через две границы», - ответили сестры Опанасюк, предложив зрителям делать собственные выводы о принадлежности полуострова, сообщает РИА Новости.