Пугачёва призналась, как её ласково называет муж

В Instagram-аккаунте Лизы Галкиной появилось новый видеоролик с интервью Аллы Пугачёвой. Примадонна ответила на вопрос, как же к ней ласково обращается её муж Максим Галкин.

Интервью было снято несколько лет назад, но в сети появилось совсем недавно, передаёт teleprogramma.pro. В нём телеведущая спрашивает у Аллы Пугачёвой, как к ней дома обращается Максим Галкин. «Алуся», - призналась певица и тут же переадресовала вопрос самой ведущей. Девушка отшутилась, что у неё пока нет возлюбленного, на что Примадонна отшутилась, что, возможно, он просто ещё не родился.

Поклонники Аллы Борисовны оценили видеозапись и позвалили звезду за чувство юмора и долю самоиронии. «Восхищаюсь этой женщиной: умной, справедливой и остроумной. Понятно, почему Галкин влюбился в Алусю», - пишет один из комментаторов.