Жерар Депардье решил снять документальный фильм о Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал, что весной пройдут переговоры с французским актёром Жераром Депардье насчёт съёмок документального фильма о республике.

Волков рассказал, что ещё летом прошлого года они вместе с Депардье и Пьером Ришаром утвердили сценарий будущей документалки, передаёт РИА Новости.

«Он написал сценарий, хотел снять фильм о Мордовии. В связи с проведением чемпионата мира по футболу съемки были отложены. Сейчас приступим к текущей работе, в том числе будем снимать фильм… Весной он приезжает в Саранск, и мы будем обговаривать все вопросы», - рассказал Волков о предстоящих съёмках.