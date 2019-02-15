Вассерман предложил направить Друзя и Бера на программу с детектором лжи
15 февраля 2019, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
Публицист, участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман высказал своем мнение по поводу решения Первого канала отстранить магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя и редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Илью Бера от программ.
По убеждению Вассермана, это решение Первого канала вынужденное. "До тех пор пока нет полной ясности, что произошло, кто прав, кто виноват, — это вынужденное решение", - цитирует его RT. Игра, из-которой разгорелся скандал, Друзю не защитана.
"Поскольку сам Друзь не отрицает, что часть вопросов была сообщена ему заранее, то, естественно, правила игры он формально нарушил и не вправе получать за это гонорар", — считает Вассерман.
Он рассказал, что ранее аналогичные эпизоды были в американских игровых телепередачах и это серьезно ударило по их репутации.