Вассерман предложил направить Друзя и Бера на программу с детектором лжи

Публицист, участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман высказал своем мнение по поводу решения Первого канала отстранить магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя и редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Илью Бера от программ.

Друзь и Бер отстранены от участия в программах Первого канала

По убеждению Вассермана, это решение Первого канала вынужденное. "До тех пор пока нет полной ясности, что произошло, кто прав, кто виноват, — это вынужденное решение", - цитирует его RT. Игра, из-которой разгорелся скандал, Друзю не защитана.

"Поскольку сам Друзь не отрицает, что часть вопросов была сообщена ему заранее, то, естественно, правила игры он формально нарушил и не вправе получать за это гонорар", — считает Вассерман.

Он рассказал, что ранее аналогичные эпизоды были в американских игровых телепередачах и это серьезно ударило по их репутации.