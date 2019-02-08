Стало известно, что сегодня скончался один из самых известных в мире енотов. Орео, ставший прототипом говорящего енота Ракеты в фильме «Стражи галактики», умер после непродолжительной болезни.

«Мы встали сегодня утром, и уже через пару секунд поняли, что нашего мальчика больше нет с нами. Такие печальные времена. Мы потрясены тем, что это произошло. Его так любили во всем мире. Отдыхай спокойно, наш малыш, мы тебя так любили…», - гласит сумбурная запись на страничке фермы, где проживал енот Орео. Зверек скончался на десятом году жизни.

На съемках фильма «Стражи галактики» аниматоры «срисовывали» с Орео трехмерную модель говорящего енота Ракеты. Зверек также присутствовал на европейской премьере фильма: когда режиссер картины Джеймс Ганн появился на мероприятии, енот Орео сидел у него на плече.