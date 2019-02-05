Российские колдуньи организуют круг силы в поддержку президента страны Путина

Российские колдуньи организуют круг силы в поддержку президента страны Владимира Путина. Они считают, что с их поддержкой глава государства быстрее справится с международными проблемами.

Как сообщает глава объединения «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь, на Тверском бульваре лучшие представители узкого круга собирались вместе, чтобы «стяжать Силу Изначальную», а заодно и поддержать политического лидера. Продолжая развивать тему, Полынь подчеркнула, что совет магинь не может остаться в стороне от того, что происходит в мире. Она отметила, что сейчас России очень тяжело, поскольку вокруг происходит перенаправление сил.

«Я понимаю, что невежи снова станут писать, что нужно помогать простым людям. Я помогаю, но сейчас речь идет о глобализме», - подвела черту Полынь. Также она заявила, что место и время сходки выбраны неслучайно, но тайну раскрывать не стала.