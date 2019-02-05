Песню Сергея Лазарева грозно потребовали убрать из эфира на радио

Певец Сергей Лазарев слишком бурно отреагировал на забавное письмо, которое отправил на радиостанцию один из слушателей. Мужчина попросил убрать их эфира композицию артиста «Шепотом».

Правда в самой песне нет ничего криминального, автор петиции скорее недоволен своим начальником, который коверкает слова хита Лазарева. Само письмо в своем микроблоге опубликовал сам исполнитель.









В общем-то, письмо довольно забавное и никаких оскорблений в дрес самого Сергей там нет. Скорее наоборот, полное признание народности и популярности хита, который напевают все вокруг, но у Лазарева она вызвало лишь негативную реакцию.

«Мне кажется, что в воздухе распыляют что-то! Это реальное письмо на Новое Радио! Некоторые люди просто сходят с ума! Или же в предверии объявлении участника на Евровидение-2019 от России, моя кандидатура кому-то не дает покоя и «кое-кто» вбрасывает различные провокации и заказные статьи, из всех щелей лезет какая-то ересь, которая пытается очернить мое имя! Друзья, помните про эффект бумеранга! Вы делаете кому-то зло, и оно обязательно к вам вернется в троекратном размере! Так что будьте добрее!», — пригрозил артист на своей странице в Instagram.

«У Лещенко тоже было "Из полей доносится налей ", так что наш народ неисправим», «Мой сын 4 лет так и поет. Я еще видео записала на память. Не обижайтесь, пожалуйста, это же просто весело», «Ну зачем, зачем запостил? Испортил песню, теперь я тоже не слышу «шёпотом», «Да, Сережа, в воздухе распыляют - весну распыляют! Потому что на улице +10, расцветают тюльпаны и пахнет весной, несмотря на февраль. А еще улыбки распыляют. Так что - улыбайтесь!», - написали пользователи в комментариях.