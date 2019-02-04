В день похорон Децла будет опубликован его посмертный клип

Официальное сообщество Децла (Кирилла Толмацкого) анонсировало выход посмертного клипа рэпера. Премьера видео, которое Децл не успел выпустить, состоится в день похорон исполнителя.

«Шестого февраля на Youtube-канале Кирилла около 9.00 откроется новое музыкальное видео, которое он для нас приготовил», - сообщается в официальном сообществе Децла в социальной сети.

Публичная церемония прощания с Кириллом Толмацким начнется в 11.00 в Москве. Она пройдет в ЦКБ управления делами президента РФ. Затем Кирилл Толмацкий будет похоронен на Пятницком кладбище Москвы.